Sevilla ten koste van Atlético naar halve finale Copa del Rey

Sergio Escudero opende voor de thuisclub al in de eerste minuut de score. Antoine Griezmann zorgde daarna voor de snelle gelijkmaker, maar Atlético kon daarna niet doordrukken.

Uit een strafschop bracht Ever Banega de nummer zes van La Liga kort na de rust opnieuw op voorsprong: 2-1. Sevilla bleef ook daarna goed overeind en besliste het tweeluik in de 79ste minuut via een doeltreffend schot van Pablo Sarabia: 3-1.