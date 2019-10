Sevilla-ploeggenoten dolblij voor opgeluchte Luuk de Jong

VideoLuuk de Jong is eindelijk van de nul af bij Sevilla. Na zijn winnende goal tegen Levante was de Nederlander dan ook opgelucht, terwijl zijn ploeggenoten dolblij waren voor hem.

De targetman was de afgelopen periode het mikpunt van kritiek, omdat doelpunten alsmaar uitbleven. In Oranje was hij tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland vervolgens wél van doorslaggevend belang, maar toch moest hij zondagavond op de bank beginnen. Hij nam echter revanche door in de slotfase in te vallen en vijf minuten voor tijd de enige goal van de avond binnen te koppen: 1-0.

,,Het is heel belangrijk voor mij om mijn eerste doelpunt te hebben gemaakt, dit is een geweldige avond”, zo sprak hij na afloop tegenover Spaanse media. ,,We hebben de hele wedstrijd keihard gevochten en op het einde mocht ik de goal maken.” Hij had ook lovende woorden over voor de fans van de thuisploeg. ,,Dit stadion is spectaculair.”

Sevilla-keeper Tomás Vaclík sprak op zijn beurt zijn steun uit richting De Jong. ,,Ik ben heel erg blij voor Luuk, en dat geldt voor al onze ploeggenoten.” Ook Lucas Ocampos had mooie woorden. ,,Deze goal betekende erg veel voor Luuk, we hopen allemaal dat dit de eerste van veel goals is. Het is dubbel mooi: zowel hij als wij hadden dit nodig.”