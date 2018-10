Sevilla pakt de leiding in La Liga

Met Quincy Promes op de bank ging Sevilla vanavond op jacht naar de koppositie. Die was in handen van Atlético Madrid, dat met een 1-0 zege op Real Betis Sevilla optimaal had geprofiteerd van een nieuwe nederlaag van Real Madrid (1-0 op bezoek bij Alaves).



Via Pablo Sarabia en Wissam Ben Yedder had Sevilla na een uur spelen een marge van twee goals in handen. Celta de Vigo stond toen al met tien man op het veld, omdat Nestor Araujo binnen twee minuten twee gele kaarten pakte. Sofiane Boufal maakte in 85ste minuut nog een goal, die na het laatste fluitsignaal slechts een eretreffer bleek voor Celta de Vigo. Promes viel na 79 minuten nog in voor Ben Yedder.