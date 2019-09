Sevilla koploper in Spanje na zege bij Deportivo Alavés

Het doelpunt werd voor rust gemaakt door Jordán. De middenvelder, deze zomer overgenomen van Eibar, schoot in de 37ste minuut raak uit een vrije trap. De Jong, die nog niet scoorde voor Sevilla, werd in de 70ste minuut naar de kant gehaald. De Mexicaanse spits Javier Hernández, die op 2 september werd overgenomen van West Ham United, was zijn vervanger.

Sevilla is de eerste ploeg in Spanje in twaalf jaar tijd die in de eerste drie uitwedstrijden van een seizoen geen tegengoals krijgt. Villarreal was in het seizoen 2007/2008 de laatste club die dat deed en eindigde dat seizoen als tweede in La Liga.