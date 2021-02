Sevilla klimt over FC Barcelona heen na moeizame zege op hekkensluiter Huesca

Sevilla had de nodige moeite met Huesca, dat met 16 punten laatste staat in Spanje. Munir El Haddadi kopte na een uitstekende voorzet van Oliver Torres in de 57ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. In de slotfase kwam Huesca met meerdere pogingen dichtbij een gelijkspel, maar Sevilla-keeper Bono keepte een fantastische wedstrijd. Dankzij de uitblinkende Marokkaan hield Sevilla voor de zevende keer op rij de nul en bleven de drie punten in Andalusië.



Luuk de Jong stond voor het eerst sinds 2 januari weer in de basis bij een competitiewedstrijd voor Sevilla, maar trainer Julen Lopetegui wisselde de international na 65 minuten voor de Marokkaanse spits Youssef En-Nesyri. Karim Rekik en Namanja Gudelj speelden wel de hele wedstrijd.