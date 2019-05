Sevilla in strijd om CL-ticket thuis hard onderuit tegen Léganes

Video Cillessen mag tegen Celta derde competitie­du­el in drie jaar keepen

20:48 Jasper Cillessen mag morgenavond zeer waarschijnlijk zijn eerste minuten van dit seizoen maken in La Liga. De dertigjarige keeper uit Groesbeek is opgenomen in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd bij Celta de Vigo, terwijl Marc-André ter Stegen niet mee hoeft naar Galicië.