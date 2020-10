Sevilla houdt Barcelona op gelijkspel door goal De Jong, Dest maakt debuut in Camp Nou

Door Edwin Winkels



FC Barcelona en Sevilla FC hadden beide nog geen punt verloren, waren vanwege hun Europese verplichtingen afgelopen zomer ook het laatst aan de competitie begonnen; hun onderlinge duel was pas de derde wedstrijd voor beide ploegen. En die gelijkwaardigheid op papier toonden ze ook in de praktijk, op een veld waar het spel duizelingwekkend snel op en neer golfde



Al na acht minuten incasseerde Barça voor het eerst in dit jonge seizoen een doelpunt tegen, keek het ook voor het eerst tegen een achterstand aan. Het was Luuk de Jong die na een corner en een half weggekopte bal door naamgenoot Frenkie snoeihard met links uithaalde en de bal van dichtbij hoog in het net achter doelman Neto knalde. De oud-PSV’er nam zijn revanche voor het duel in hetzelfde stadion een jaar geleden, toen hij kans op kans miste tegen Barça en Sevilla uiteindelijk met 4-0 verloor.



Maar Barça weigerde vrijwel onmiddellijk die hinderlijke en, zeker tegen een rivaal als Sevilla, gevaarlijke achterstand te accepteren. Nog geen twee minuten later leidde een scherpe dieptepass van Messi de gelijkmaker van de herboren Coutinho in: 1-1. Een gelijke stand die ook bij rust nog op het bord stond, met ook eenzelfde percentage balbezit voor beide ploegen en evenveel - heel veel -, verloren ballen, omdat beide ploegen elkaar over het hele veld enorm onder druk zetten.