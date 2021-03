Sevilla houdt aansluiting met Spaanse top, invalbeurten De Jong en Rekik

Video Pieter de Jongh is een sensatie na spraakma­kend interview: ‘Mijn Engels is niet minder dan dat van Koeman of Van Gaal’

14:04 Al jaren werkt succescoach Pieter de Jongh (50) uit Asperen in de betrekkelijke luwte bij clubs in Afrika, maar deze week ging hij ‘viral’ op sociale media in Nederland met een opmerkelijk interview, nota bene al een jaar oud, in steenkolenengels. Zelf heeft hij geen probleem met die aandacht. ,,Mijn Engels is ook weer niet zo slecht.’’