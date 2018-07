Sevilla boos om aanpassing Spaanse Supercup: 'Gebrek aan respect'

De Spaanse bond kwam daarmee tegemoet aan een verzoek van FC Barcelona, de kampioen en bekerwinnaar. ,,We zien dit als een gebrek aan respect voor onze club en fans'', schrijft Sevilla in een boze verklaring.



Als verliezend bekerfinalist mag Sevilla het ook om de Supercup opnemen tegen Barcelona. De twee wedstrijden (uit en thuis) stonden gepland voor 5 en 12 augustus, maar Barcelona heeft op 5 augustus in de Verenigde Staten al een oefenwedstrijd op het programma staan tegen AC Milan. De Spaanse bond heeft daarom besloten terug te gaan naar één wedstrijd op neutraal terrein. Het is de bedoeling dat Sevilla en Barcelona in de Marokkaanse stad Tanger gaan strijden om de Supercup.



De Spaanse bond overwoog het duel in Madrid of Valencia te laten spelen, maar vreesde daar voor lege tribunes. In Tangier hoopt de bond veel Marokkaanse voetbalfans te trekken. Sevilla en Barcelona krijgen beide 900.000 euro als compensatie voor de reis.