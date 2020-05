Serie A krijgt toestemming: herstart competitie op 20 juni

Door de coronacrisis werd de competitie op 9 maart stilgelegd. In de hoogste afdeling moeten de clubs nog twaalf of dertien wedstrijden spelen. Juventus is de lijstaanvoerder met een punt voorsprong op Lazio.

Er ligt een voorstel om de returns van de halve finales in de Coppa Italia op 13 en 14 juni af te werken. Het gaat om Napoli - Inter (eerste duel 1-0) en Juventus - AC Milan (eerste duel 1-1). De finale zou op 17 juni gespeeld moeten worden. De Serie A overlegt daar morgen over in een buitengewone vergadering.

,,De herstart van het voetbal is een boodschap van hoop voor het hele land. Ik ben blij en tevreden”, aldus Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC.

De Italiaanse regering gaf vorige week al toestemming aan de clubs om de groepstraining te hervatten. Op 4 mei waren de clubs in de Serie A al gestart met de individuele trainingen op hun accommodaties.

Italië is de vierde grote voetbalnatie in Europa die het door de coronacrisis onderbroken seizoen alsnog zonder publiek gaat afronden. In de Duitse Bundesliga wordt inmiddels al weer volop gevoetbald en in Spanje mag vanaf 8 juni weer zonder beperkingen worden getraind. De herstart van La Liga wordt op 11 juni verwacht. Eerder vandaag maakte de Premier League in Engeland bekend dat de competitie op 17 juni weer van start gaat. Frankrijk heeft het seizoen vroegtijdig beëindigd, evenals onder meer Nederland en België.

