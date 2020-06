Serie A hervat: Torino en Parma in balans, zege Hellas Verona

Ajax-beul Getafe morst punten in strijd om Champions Lea­gue-tic­ket

20 juni Getafe heeft in de strijd om een Champions League-ticket kostbare punten verspeeld in La Liga. In eigen huis kon de ploeg die eerder dit seizoen Ajax uitschakelde in de Europa League, niet winnen van Eibar. Het duel eindigde in 1-1.