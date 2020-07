Sergio Ramos met 25ste hoofdprijs nog niet in de buurt van veelvraat Dani Alves

Real Madrid werd donderdag landskampioen, door thuis met 2-1 te winnen van Villarreal. Voor aanvoerder en boegbeeld Sergio Ramos was het de 25ste hoofdprijs namens club en land. Indrukwekkend, maar nog niet genoeg voor een plek in de all-time toptien.

De 34-jarige verdediger speelt sinds het seizoen 2005/06 in het Koninklijke wit, maar pakte in die vijftien seizoenen opmerkelijk genoeg ‘slechts’ vijf landstitels. In 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17 en dit seizoen was Real Madrid de beste van het land. De overige tien titels gingen naar Barcelona (negen stuks) en Atlético Madrid (eenmaal, in 2013/14).

Opvallend genoeg wonnen Ramos en Real in die periode wél vier keer de Champions League. In 2014 voor het eerst, daarna de beroemde drie-op-een-rij in 2016, 2017 en 2018. In diezelfde jaren won De Koninklijke ook het WK voor clubteams, waardoor Ramos ook vier wereldtitels achter zijn naam heeft. De overige negen Real-prijzen van het clubicoon: twee keer de Spaanse beker, vier keer de Spaanse Super Cup en drie keer de UEFA Super Cup.

Wat het palmares van Ramos nóg indrukwekkender maakt, is het feit dat hij ook deel uitmaakte van de gloriejaren van de Spaanse nationale ploeg. Hij was een sterkhouder in de elftallen die tijdens de EK's van 2008 en 2012 én het WK van 2010 de beste waren. Is Sergio Ramos met 25 hoofdprijzen dan de meest succesvolle prijzenpakker aller tijden? Nou, nee.

Dani Alves

De absolute veelvraat is Dani Alves. Niet zo gek, als je ziet dat hij in de beginjaren van zijn Europese carrière (bij Sevilla) al vijf keer een prijs pakte. Later speelde hij bij grootmachten Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain. De oogst daar: onder meer negen landskampioenschappen, zes nationale bekers en drie Champions Leagues. Tel daar de vier hoofdprijzen met Brazilië (twee keer de Copa América, twee keer de Confederations Cup) bij op, en je komt toch het ongelooflijke aantal van veertig (!) hoofdprijzen.

Ramos staat zelfs niet in de toptien, daarvoor moet hij nog eventjes door. Oleksandr Shovkovskiy (oud-keeper van Dinamo Kiev, 36 prijzen), Andrés Iniesta (35), Ryan Giggs, Lionel Messi (beiden 34), Maxwell (33), Gerard Piqué (32), Zlatan Ibrahimovic (31), Vitor Baia (30) en Sir Kenny Dalglish (29) hebben een nóg vollere prijzenkast. Net buiten de toptien: Cristiano Ronaldo met 28.

Volledig scherm Dani Alves met een van zijn vele prijzen. © AFP