Sergiño Dest met schot in de kruising goud waard voor VS

De Costa Ricanen hadden al in de eerste minuut de leiding genomen. Na de gelijkmaker van Dest pakte ‘Team USA’ in de tweede helft de winst. Een schot van Timothy Weah vloog via de paal en de ingevallen keeper Leonel Moreira van Costa Rica, die in het veld was gekomen voor de geblesseerde Keylor Navas, in het doel.