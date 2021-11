Sepp Blatter deed dubieuze betaling aan Michel Platini: beiden verschijnen voor de rechter

De zaak draait rond een verdachte betaling van de nu 85-jarige Blatter aan Platini in 2011. De oud-voorzitter van de UEFA, die nu 66 jaar is, ontving destijds ruim 1,8 miljoen euro voor werkzaamheden die hij tussen 1998 en 2002 als consultant zou hebben verricht. Een schriftelijk contract was er echter niet.

De FIFA schorste Blatter in 2015 voor acht jaar vanwege de dubieuze betaling aan Platini. De schorsing werd later teruggebracht tot zes jaar. Afgelopen maart kreeg Blatter te horen dat hij voor nog eens zeven jaar wordt geschorst. De ethische commissie van de FIFA acht Blatter ook schuldig aan plichtsverzuim, belangenverstrengeling en het aanbieden of aanvaarden van geschenken en bonussen. Deze nieuwe schorsing gaat in oktober in, als de oude sanctie van zes jaar is verstreken.