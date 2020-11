Sensationele slotfase in België: scorende doelman grijpt heldenrol

Spanje vernedert Duitsland in Sevilla en plaatst zich voor Final Four

18 november Spanje plaatste zich vanavond in stijl voor de Final Four in de Nations League. Duitsland werd in Sevilla helemaal aan gort gespeeld. Het werd uiteindelijk 6-0 in Estadio de La Cartuja, waar Manchester City-talent Ferran Torres (20) een hattrick maakte. De Duitse bondscoach Joachim Löw voelt de roep om zijn vertrek weer toenemen. Het is voor Duitsland de grootste nederlaag ooit in een officiële wedstrijd en de grootste sinds 1931.