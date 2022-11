Sensatie in Engeland: Brentford deelt in 98ste minuut dreun uit aan Manchester City

City begon in het Etihad Stadium met tien spelers die in de komende periode ook actief zijn op het WK in Qatar. De Noor Erling Haaland, de vaste spits, was de enige die zal ontbreken op de mondiale eindronde. Ondanks al die internationals toonde Brentford weinig ontzag.



Die brutale instelling leverde na 16 minuten een goal op. Ivan Toney kopte de 0-1 binnen. Manchester slaagde er pas op slag van rust in de sterke Spaanse doelman David Raya te passeren. Phil Foden kreeg de bal na een hoekschop voor zijn voet en haalde uit met een harde knal.