Selectie Bolton weigert te spelen: ‘Wachten nog steeds op ons salaris’

,,De langdurige financiële crisis waar deze club in verkeerd is alom bekend, net als het feit dat wij, de spelers, nog op ons salaris van afgelopen maand wachten", staat er in een statement. Normaal gesproken zou de selectie volgende week het loon voor april al moeten ontvangen. ,,Vijf coaches uit de technische staf zijn ook nog niet betaald. We hebben ons best gedaan om de trainingen en wedstrijden voort te zetten tijdens deze zeer moeilijke tijd, zonder oplossing in zicht.”



De voorzitter van Bolton, Ken Anderson, wil de club graag verkopen. In zakenman Laurence Bassini, die eerder Watford in bezit had, heeft hij een koper gevonden, maar de overname moet nog worden goedgekeurd door de bond. ,,We dachten dat met het vooruitzicht van de overname een oplossing werd geboden, maar we zijn de afgelopen maanden helemaal niets opgeschoten. Deze situatie zorgt voor mentale, emotionele en financiële lasten zonder dat wij daar schuld aan hebben.”



In februari betaalde Anderson zijn spelers en staf ook niet op tijd. De spelers gingen toen 48 uur in staking. Bassini, de beoogde koper, zei afgelopen week tegenover BBC Radio Manchester dat een deal dichtbij was. ,,We werken enorm hard om de overname rond te krijgen.”



Bolton hangt ook een rechtszaak boven het hoofd, wegens niet betaalde schulden aan de belastingdienst. Op 20 maart kreeg de club twee weken de tijd die te voldoen, om te voorkomen dat er een aanklacht volgt. Tot dusverre heeft Bolton het benodigde geld, bijna anderhalf miljoen euro, niet op tafel gelegd. In januari leende spelersvakbond PFA Bolton ook al geld om de salarissen te betalen.



Bolton Wanderers kan met nog twee duels te spelen degradatie naar de League 1 niet meer voorkomen. Alleen Ipswich Town staat nog lager. Yannick Wildschut speelt op huurbasis bij The Trotters. Hij wordt betaald door Norwich City, dat in de race is om het kampioenschap in het Championship.