Seedorf ziet Kameroen ontsnappen met remise tegen Ghana

De schrik sloeg de Kameroeners om het hart toen Jean-Armel Kana-Biyik de bal drie minuten voor tijd in de opbouw verspeelde. Het leidde tot een rappe uitbraak van Ghana. Eindstation Owusu Kwabena haalde verwoestend uit, maar Ajacied André Onana hoorde de bal uiteen spatten op de lat.



Het is niet dat de 23-jarige doelman bijzonder veel te doen had vanavond in het Egyptische Ismailia. De Ghanezen waagden weliswaar vijftien pogingen, slechts één daarvan kwam tussen de palen. Onana hield derhalve wederom zijn doel schoon, net als in het eerste groepsduel. Toen klopte Kameroen Guinee-Bissau met 2-0. Voor de twee doelpuntenmakers in dat duel, Yaya Banana en Stephane Bahoken, had Seedorf geen basisplaats ingeruimd tegen Ghana.



Hoewel Kameroen met spits Karl Toko Ekambi (Villarreal) en de handige vleugelspelers Christian Bassogog en Clinton Njie best over kwaliteit in de voorhoede beschikt, had het moeite om de Ghanese defensie kapot te spelen. Een overwinning was echter geen must omdat Kameroen al over drie punten geschikte.



Dinsdag (18.00 uur) treedt de ploeg van Seedorf en Kluivert voor het laatste groepsduel aan tegen Benin. Aan een punt heeft het dan hoogstwaarschijnlijk genoeg om zich te kwalificeren voor de achtste finales. De nummers 1 en 2 van de zes groepen en de vier beste nummers 3 gaan door naar de volgende ronde.