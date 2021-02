Seedorf wacht vergeefs op telefoontje: ‘Donkere trainers krijgen geen kans'

Video Op deze manier verpulve­ren Mbappé en Haaland over 10 jaar de records van Ronaldo en Messi

18 februari Na de masterclass van Kylian Mbappé dinsdagavond tegen Barcelona (hattrick in de 1-4 zege) was het gisteravond de beurt aan het andere megatalent Erling Haaland. De Noor raakte gemotiveerd na de prestatie van de uitblinker bij PSG en scoorde met zijn Dortmund tweemaal in het 2-3 gewonnen Champions League-duel met Sevilla. Worden de twee goalgetters de Cristiano Ronaldo en Lionel Messi van het komende decennium?