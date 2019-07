Seedorf met Kameroen tegen Nigeria

Door het afsluitende gelijkspel tegen Benin (0-0) verspeelde Kameroen de eindzege in poule F en daarmee de kans op een minder sterke tegenstander. De ploeg van Seedorf, met onder anderen doelman André Onana (Ajax), speelt zaterdag in Alexandria tegen Nigeria.



Een dag eerder speelt Marokko, met Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (beiden Ajax) en Oussama Idrissi (AZ), in Caïro tegen Benin. Het gastland Egypte treft op zaterdag Zuid-Afrika in Caïro. Thulani Serero (Vitesse) en Lars Veldwijk (Sparta) behoren tot de Zuid-Afrikaanse selectie.