Seedorf en Kluivert zien Kameroen eerste duel in Afrika Cup winnen

In het doel van Kameroen kreeg Andre Onana niet zoveel te doen. De Ajacied viel niettemin op door twee riskante acties. In de 37ste minuut zat hij, zonder gevolgen, naast een hoge voorzet en kort na de rust ging hij, opnieuw zonder averij, bij het uitverdedigen in de fout. In de 73ste minuut zag Onana een kopbal van Piqueti op de paal belanden.



Seedorf en Kluivert werden in augustus vorig jaar aangesteld in Kameroen. Drie maanden later moest het land de organisatie van de Afrika Cup 2019 afstaan. De Afrikaanse voetbalfederatie (CAF) maakte zich zorgen over de veiligheid in Kameroen en vond tevens de staat van de infrastructuur en de aangewezen voetbalstadions onvoldoende. In januari werd Egypte als gastland gekozen.



Kameroen speelt zaterdag in de tweede poulewedstrijd tegen Ghana. Benin is de derde tegenstander.