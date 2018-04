Seedorf en Deportivo pakken een punt tegen Sevilla

Deportivo kreeg in de eerste helft een tegenvaller te verwerken met het wegvallen van Michael Krohn-Dehli. De Deen, die in het verleden speelde voor onder meer Sparta en Ajax, botste met zijn hoofd tegen een tegenstander en moest van het veld. Sevilla kreeg kansen in het duel. Maar in de slotfase was Deportivo ook dichtbij een treffer. Maar Lucas Pérez en Celso Borges slaagden er vlak voor tijd niet in om te scoren.



Deportivo staat achttiende. Het verschil met met nummer zeventien Levante is nu vier punten, maar die ploeg heeft een wedstrijd minder gespeeld.



Klik hier voor de volledige stand van de Primera División.