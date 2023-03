Sébastien Haller na lange absentie nu ook terug in nationale ploeg Ivoorkust

Met video Fout Matthijs de Ligt doet Bayern München geen pijn tegen FC Augsburg, puntenver­lies Dortmund bij rivaal

Na de triomf tegen Paris Saint-Germain in de Champions League heeft Bayern München zaterdag ook in de competitie gewonnen. In de Allianz Arena kende de Duitse recordkampioen, waar de alom bejubelde Matthijs de Ligt in de basis stond, weinig moeite met FC Augsburg: 5-3. Borussia Dortmund leed daarentegen kostbaar puntenverlies in de derby tegen aartsrivaal Schalke 04: 2-2.