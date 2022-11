Sébastien Haller geeft update na volgende stap in revalidatie: ‘Tweede operatie is goed verlopen’

Sébastien Haller opnieuw onder het mes vanwege teelbalkan­ker: ‘Mijn gevecht is nog niet voorbij’

Sébastien Haller van Borussia Dortmund wacht een nieuwe operatie vanwege een kwaadaardige tumor die is ontdekt in een teelbal. De voormalig Ajacied meldt zelf op Twitter dat hij ‘de nieuwe operatie moet ondergaan om een einde te maken aan deze tumor, die me weghoudt van het voetbalveld’

16 november