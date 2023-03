Scorende Virgil van Dijk bezorgt Liverpool weer eens reden tot juichen

Met video'sLiverpool is na het pak slaag in de Champions League tegen Real Madrid (2-5) en een doelpuntloos gelijkspel in de competitie tegen Crystal Palace eindelijk weer eens met een goed gevoel van het veld gestapt. Dankzij een scorende Virgil van Dijk werd op Anfield met 2-0 gewonnen van Wolverhampton Wanderers.

De aanvoerder van Oranje brak de ban pas een kwartier voor tijd. Na een vrije trap belandde de bal voor de voeten van Diogo Jota, die Van Dijk in staat stelde om van dichtbij met het hoofd te scoren. Even daarvoor was een treffer van Darwin Núñez nog afgekeurd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Amper vier minuten later zorgde Mohamed Salah voor de beslissing. Cody Gakpo speelde met een één-tweetje met Kostas Tsimikas, die de assist gaf op de Egyptenaar, een belangrijke rol in aanloop naar de goal. Gakpo, die op de bank begon, was pas twee minuten eerder in het veld gekomen.

Liverpool revancheerde zich met de overwinning voor de zware 3-0 nederlaag die het vorige maand leed in Wolverhampton. De ploeg van trainer Jürgen Klopp, bezig aan een moeizaam seizoen, schuift in de Premier League op naar de zesde plaats.

Volledig scherm © REUTERS

Ook winst koploper Arsenal

Ook Arsenal deed goede zaken. De koploper wist de voorsprong op belager Manchester City te vergroten naar 5 punten. Dat deed de Londense club door het inhaalduel met Everton met 4-0 te winnen. Een maand geleden verloor koploper Arsenal nog bij de club uit Liverpool nadat het daarvoor dertien duels ongeslagen was gebleven.

Arsenal kwam in het eigen Emirates-stadion in de eerste helft amper in de buurt van doelman Jordan Pickford. Kort voor rust was er eindelijk een geslaagde aanval, ingezet door Oleksandr Zintsjenko en met een schot hoog in de korte hoek afgerond door Bukayo Saka. Het was zijn tiende treffer van het seizoen. Niet veel later ging Everton-middenvelder Idrissa Gueye, opgejaagd door Saka, in de fout. De Braziliaan Gabriel Martinelli profiteerde: 2-0.

Voor Everton was het duel met Arsenal een maand geleden de eerste wedstrijd onder coach Sean Dyche. Erna volgde een overwinning en twee nederlagen waardoor de ploeg nog steeds onder de degradatiestreep staat. Ook in Londen bleek niets te halen. Martin Ødegaard, de Noorse spelmaker, maakte er in de 71e minuut 3-0 van. Martinelli, net als Saka pas 21 jaar, zorgde voor de 4-0 met zijn elfde treffer van het seizoen.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.