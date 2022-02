Scorende Van Dijk met Liverpool op drie punten van City, Weghorst en Pieters zorgen voor woedende Conte

SamenvattingLiverpool is op drie punten van koploper Manchester City gekomen in de Premier League. De ploeg van coach Jürgen Klopp won vanavond op Anfield met 6-0 in de inhaalwedstrijd tegen Leeds United, nadat het duel op Boxing Day niet kon doorgaan vanwege corona. Wout Weghorst en Erik Pieters wonnen in hun strijd tegen degradatie met Burnley van Tottenham Hotspur.

Door de vele afgelastingen in december is de Premier League druk bezig een flink aantal inhaalwedstrijden weg te werken. Normaal wil de UEFA niet dat er op Champions League-avonden ook competitievoetbal is, maar op de drukke voetbalkalender zijn nauwelijks nog gaatjes en dus kwam er groen licht.



Liverpool won op Anfield zeer overtuigend van Leeds United. Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee, net als Pascal Struijk bij de bezoekers uit Leeds. Liverpool kwam na een kwartier op voorsprong uit een strafschop van Mohamed Salah. Een kwartier later maakte Joël Matip de 2-0. De centrale verdediger uit Kameroen zette de aanval zelf op, kreeg de bal vervolgens goed mee van Salah en schoot overtuigend binnen.

Volledig scherm Virgil van Dijk juicht nadat hij in de 93ste minuut nog de 6-0 heeft gemaakt. © AP

De Egyptenaar schoot vijf minuten later weer raak uit zijn tweede strafschop van de avond, nadat Sadio Mané makkelijk naar de grond ging. Mané maakte er met goals in de 80ste en 91ste minuut zelfs nog 5-0 van voor Liverpool. In de 93ste minuut scoorde ook Virgil van Dijk nog, waarmee het feest helemaal compleet was op Anfield. Salah gaat met 19 treffers aan kop op de topscorerslijst in de Premier League, boven zijn teamgenoten Diogo Jota (12 goals) en Sadio Mané (11 goals). Manchester City-aanvaller Raheem Sterling staat op de vierde plaats met tien treffers.

Liverpool staat nu drie punten achter op Manchester City, dat een tijdje terug nog overtuigend leek af te koersen op een vierde landstitel in vijf jaar. Op zondag 10 april speelt Liverpool nog de uitwedstrijd bij City. Liverpool kan zondagavond al de eerste prijs van het seizoen winnen, als het Chelsea verslaat in de League Cup-finale op Wembley.

Conte haalt hard uit naar spelers

Volledig scherm Wout Weghorst en Erik Pieters in actie tegen Tottenham Hotspur. © Action Images via Reuters Tottenham Hotspur won afgelopen zaterdag knap met 2-3 bij Manchester City door een uitblinkende Harry Kane, maar vanavond zakte de ploeg van Antonio Conte weer finaal door het ijs. Spurs verloor met 1-0 bij Burnley, waar linksback Erik Pieters en spits Wout Weghorst de hele wedstrijd speelden. Steven Bergwijn viel in de 79ste minuut in bij Spurs. De wedstrijd ging op 28 november niet door vanwege sneeuw in Burnley.



Ben Mee maakte in de 71ste minuut de winnende goal voor Burnley, dat nu achttiende staat. De ploeg van coach Sean Dyche wipte over Watford heen, nadat die club met 1-4 verloor van Crystal Palace. Watford heeft een puntje meer dan hekkensluiter Norwich City. Burnley staat nu op 23 wedstrijden en heeft Newcastle United en Everton in het vizier.

Tottenham Hotspur heeft nu vier van de laatste vijf wedstrijden verloren, tot grote woede van coach Antonio Conte. De Italiaan haalde na afloop hard uit naar de mentale weerbaarheid van zijn spelers, zoals José Mourinho dat in het verleden ook al regelmatig deed bij Spurs. ,,Ik kan dit niet accepteren. Deze club wisselt zijn coaches, niet zijn spelers. Maar de resultaten blijven steeds hetzelfde, dus ik zal met de clubleiding in gesprek gaan over hoe we die cirkel kunnen doorbreken. Ik kan ook rustig achterover leunen en mijn salaris rustig innen, maar daar ben ik te trots en ambitieus voor. Ik kan mijn ogen niet sluiten voor de situatie bij deze club, ik wil vooruit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Record voor Mitrovic

In het Championship won koploper Fulham met 2-1 van Peterborough United. De club uit Londen stevent daarmee af op de derde promotie naar de Premier League in vijf seizoenen. Aleksandr Mitrovic maakte zijn 32ste en 33ste goal van het seizoen, waarmee hij een record vestigde in het Championship. De spits uit Servië heeft nog veertien wedstrijden te spelen, dus ligt op koers om richting de 50 competitietreffers te gaan als hij fit en in vorm blijft. Vorig seizoen, toen Fulham in de Premier League speelde, scoorde hij vier keer in 31 wedstrijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.