Scorende Lieke Martens met Barcelona veel te sterk voor Vivianne Miedema's Arsenal

VIDEO Bankzitter Van de Beek ziet pover United gelijkspe­len, Chelsea pakt koppositie

2 oktober Manchester United had met een overwinning op Everton vanmiddag de koppositie kunnen grijpen. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer kon op Old Trafford echter niet overtuigen en speelde met 1-1 gelijk tegen Everton, wat Chelsea de gelegenheid gaf om de leiding te nemen in de Premier League. The Blues wonnen in eigen huis met 3-1 van Southampton.