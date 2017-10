Schweinsteiger met Chicago Fire overklast in play-offs MLS

Bij Chicago had verdediger Johan Kappelhof een basisplaats, Michael de Leeuw en John Goossens ontbraken door blessures. De 33-jarige Schweinsteiger kwam als invaller halverwege de tweede helft in het veld, bij een achterstand van 0-2. ,,We moesten risico's nemen, maar gaven daardoor ook meer ruimte weg. Na de derde treffer van New York was het voorbij'', zei de Duitser, die in maart van Manchester United verhuisde naar Chicago Fire.

De ploeg eindigde in het reguliere seizoen als derde en plaatste zich zo voor het eerst in vijf jaar voor de play-offs. Onduidelijk is of Schweinsteiger ook komend seizoen weer in de MLS speelt of dat hij wellicht stopt. ,,De gesprekken zijn gaande, we zien het wel'', zei de wereldkampioen van 2014.