Schrik rond in elkaar gezakte Besiktas-speler: ‘Hij maakt het goed’

De schrik zat er gisteren goed in toen Besiktas-speler Fabrice N’Sakala in de zeventigste minuut van het duel met Gaziantepspor plotseling in elkaar zakte. De linksback werd direct naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels is duidelijk dat hij het goed maakt. Wel moet hij nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie.

Zijn club Besiktas meldde al snel dat N’Sakala uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gevoerd en toen al bij bewustzijn was. Persvoorlichter Bülent Ülgen gaf snel daarna aan dat er geen sprake was van een levensbedreigende situatie: ,,Hij kan spreken en maakt het goed. Het gaat niet om levensbedreigende of ademhalingsproblemen.”

Een halfuur na de wedstrijd, die na het incident gewoon uitgespeeld werd, tweette de club een geruststellende foto van de speler, die lachend beide duimen opsteekt. Die foto postte hij daarop ook zelf op Twitter met de boodschap: ,,Zoals ik altijd zeg: blijven doorgaan vrienden!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De andere spelers reageerden na de wedstrijd geschokt, maar ook opgelucht dat N’Sakala oké was. ,,Ik wil het nu zelfs niet over de wedstrijd hebben”, was Gaziantepspor-speler Günay Güvenç duidelijk. ,,Wedstrijden winnen of verliezen, dat maakt nu weinig uit. Gezondheid is altijd het belangrijkste.”

,,Hij zakte plots in elkaar. Het deed me meteen aan het incident met Eriksen denken”, aldus Gaziantepspor-coach Erol Bulut. ,,Maar we hoorden intussen al dat z’n toestand goed is. Godzijdank.” Ook Besiktas-speler Kenan Karaman kreeg al snel het goede nieuws te horen: ,,We zijn echt enorm opgelucht, maar onze gedachten zijn nu nog helemaal bij Fabrice. De hele kleedkamer denkt nu aan hem.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vorige week nog viel Samuel Kalu flauw door de warmte tijdens de wedstrijd Olympique Marseille - Girondins Bordeaux. Twee maanden geleden ging er al een schok door de voetbalwereld toen Christian Eriksen tijdens het EK een hartstilstand kreeg.