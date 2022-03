Schreuder zet Oranje-international Lang na akkefietje op de bank

samenvatting Fenomenale Cristiano Ronaldo passeert Ruud van Nistelrooy met hattrick tegen Tottenham Hotspur

Cristiano Ronaldo is Ruud van Nistelrooy voorbij gestreefd bij Manchester United. De Portugese aanvaller maakte in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-2) een hattrick en staat nu op 96 goals voor de Engelse topclub in de Premier League, eentje meer dan Van Nistelrooy.

