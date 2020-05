Schreuder wacht al zeven duels op zege Hoffenheim: ‘We doen er alles aan’

,,De komende drie wedstrijden zijn beslissend voor ons”, zegt Schreuder. ,,Daarna kunnen we concluderen welke kant het opgaat. Voorlopig zijn we alleen bezig met de wedstrijd van woensdag tegen Köln. Als we winnen zetten we een belangrijke stap in de goede richting. Met alleen mooi voetbal komen we er niet. Er is nu meer nodig.”