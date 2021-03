Schouten met eerste treffer voor Bologna belangrijk tegen hekkensluiter Crotone

Dost helpt Club Brugge aan ruime zege op bezoek bij Gent

15 maart Club Brugge heeft de ijzersterke serie in de Belgische competitie een vervolg gegeven. Op bezoek bij KAA Gent was de koploper met 0-4 te sterk, mede dankzij twee treffers van Bas Dost. Brugge is dit kalenderjaar in de Jupiler Pro League nog altijd ongeslagen.