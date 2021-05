Schotland in shock na explosie met benzinebom bij huis Celtic-baas

EK-selecties Eredivisie­re­ve­la­tie Karlsson ontbreekt in Zweedse EK-selectie

18 mei AZ-aanvaller Jesper Karlsson is niet opgenomen in de selectie van Zweden voor het komende Europees kampioenschap voetbal. De naam van de linksbuiten van de Alkmaarders ontbreekt in de groep van 26 man die dinsdag is vrijgegeven door bondscoach Janne Andersson.