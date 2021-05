Scheidsrechter WK-finale 1994 op 65 jarige leeftijd overleden

‘Danjumagic’ bezorgt Bourne­mouth zege in play-offs

17 mei Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Bournemouth een kleine overwinning bezorgd in het eerste duel van de play-offs in de Engelse Championship. In het eigen Vitality Stadium was Bournemouth met 1-0 te sterk voor Brentford. De oud-speler van onder meer NEC en Jong PSV, bij Bournemouth liefkozend Danjumagic genoemd, knalde raak in de 55ste minuut.