Scheidsrechter voorkomt op bizarre wijze doelpunt in Mexicaanse topper

Samenvatting Cillessen wint bij rentree onder de lat met Valencia van negental Celta de Vigo

20 februari Jasper Cillessen heeft Valencia bij zijn rentree aan een overwinning geholpen. De 31-jarige keeper hield in de thuiswedstrijd tegen Celta zijn doel schoon. Tegen negen spelers van Celta wist Valencia diep in de blessuretijd toe te slaan via treffers van de invallers Manu Vallejo en Kevin Gameiro: 2-0.