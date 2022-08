Schalke-spits mag gemiste penalty opnieuw nemen, maar faalt weer

Op slag van rust wees scheidsrechter Felix Zwayer in de Volkswagen Arena naar de stip, toen de VAR had gesignaleerd dat de Nederlandse Wolfsburg-verdediger Micky van de Ven spits Terodde onreglementair had aangepakt. De 34-jarige veteraan, met 172 goals topscorer aller tijden in de Tweede Bundesliga, ging zelf achter de bal staan, oog-in-oog met Koen Casteels.

Zo bleef het 0-0 in Wolfsburg, waar de thuisploeg na rust ook nog een doelpunt van Joshua Guilavogui afgekeurd zag worden wegens buitenspel. In de 71ste minuut besloot Schalke-coach Frank Kramer spits Terodde naar de kant te halen.



Op het moment van schrijven is het duel nog aan de gang. Schalke 04 hield pas één punt over aan zijn eerste twee wedstrijden. Vorige week werd in eigen huis met 2-2 gelijkgespeeld tegen Borussia Mönchengladbach.