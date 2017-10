Schalke na zege op Mainz naar subtop

'Big Phil' neemt bij Evergrande afscheid vanaf de tribune

22:35 Trainer Luiz Felipe Scolari zal vanaf de tribune afscheid moeten nemen van de Chinese voetbalclub Guangzhou Evergrande. De 68-jarige Braziliaan, ook wel 'Big Phil' genoemd, is voor de laatste drie competitieduels geschorst wegens fel protesteren tegen de arbitrage in de turbulente wedstrijd tegen Yanbian Funde (4-3). Zijn ploeg kan dit weekeinde voor de zevende keer op rij kampioen worden in het duel met Guizhou Zhicheng.