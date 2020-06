Schalke-aanvoerder Mascarell rest van seizoen uitgeschakeld

Herstelde Suárez klaar voor herstart, Messi nog onzeker

14:37 FC Barcelona kan volgende week bij de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie beschikken over Luis Suárez. De spits uit Uruguay moest in januari een operatie aan zijn rechterknie ondergaan en het seizoen leek daarmee voor hem zo goed als voorbij. Vanwege de coronacrisis is de competitie echter bijna drie maanden onderbroken.