Schalke 04 voorlopig mede-koploper Bundesliga na nipte zege

Serie A-clubs roepen in brief op tot actie tegen racisme

29 november De twintig clubs uit de Serie A, de hoogste voetbalklasse in Italië, hebben middels een open brief opgeroepen om op te treden tegen het racisme binnen het Italiaanse voetbal. Volgens de clubs moeten de wet- en regelgeving worden aangescherpt en moeten betrokkenen in de voetbalwereld worden geïnformeerd over de gevolgen van racisme.