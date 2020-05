Sassuolo als eerste Serie A-ploeg weer het trainingsveld op

Besmettin­gen bij Köln maken discussie los: waarom trainen ze door?

17:07 Dat drie mensen bij FC Köln besmet zijn met het coronavirus werpt in Duitsland vragen op over de mogelijke herstart van de Bundesliga midden in de pandemie. Na de eerste coronatests van profvoetballers in Duitsland, kwam direct slecht nieuws. Bij FC Köln zijn drie spelers besmet, al hebben ze volgens de club geen symptomen. Het maakt in Duitsland direct een discussie los.