Excelsior werft Matthys

Chelsea heeft Maurizio Sarri aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan is de opvolger van Antonio Conte. Hij heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Londens club uit de Premier League. Dat meldt Chelsea op de website.



Sarri (59) was afgelopen drie seizoenen trainer van Napoli. Hij bezorgde de club afgelopen seizoen bijna de eerste landstitel sinds 1990, maar Juventus bleek in de slotfase van de competitie toch net wat sterker.



Chelsea maakte gisteren bekend dat het de samenwerking met Conte heeft beëindigd. Deze Italiaans coach werkte sinds 2016 bij de Londense topclub en leidde Chelsea in zijn eerste seizoen direct naar de titel.