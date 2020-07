Sarri looft Ronaldo: ‘Hij is kampioen met z’n voeten én hoofd’

Met zijn twee doelpunten tegen Lazio (2-1) zorgde Cristiano Ronaldo er niet alleen voor dat Juventus de Italiaanse titel bijna binnen heeft, hij nestelde zich ook aan kop van de topscorerslijst in de Serie A. De Portugees kan de eerste voetballer worden die zich de topschutter mag noemen in drie van de vijf grote competities in Europa.

,,Records zijn altijd belangrijk, maar het gaat om het team. We willen het kampioenschap binnenhalen”, zei de 35-jarige Portugees. ,,Records komen voort uit dat proces.”

Ronaldo werd in het seizoen 2007-2008 met 31 goals voor Manchester United topscorer van de Engelse Premier League. In dienst van Real Madrid eindigde hij drie keer boven aan de topscorerslijst in Spanje: in 2011 (41 goals), 2014 (31) en 2015 (48). Dit seizoen staat de teller in de Serie A op dertig doelpunten, evenveel als Lazio-spits Ciro Immobile die maandagavond uit een penalty nog iets terugdeed.

Volledig scherm Ook Ciro Immobile maakte zijn 30ste goal van het seizoen. © EPA

,,Cristiano is ook zo’n indrukwekkende voetballer omdat hij tussen de wedstrijden door zo snel herstelt”, zei trainer Maurizio Sarri. ,,Niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal. Hij is kampioen met zijn voeten, maar ook met zijn hoofd. Als hij iets in z’n hoofd heeft, dan lukt het.”

Vier wedstrijden voor het einde van de competitie heeft Juventus nu acht punten voorsprong op Internazionale en negen op Atalanta. Als die clubs in hun komende wedstrijd punten verspelen, kan de ‘Oude Dame’ donderdag tegen Udinese al de negende landstitel op rij veiligstellen. De volgende kans is zondag, thuis tegen Sampdoria. ,,We hebben nog vier punten nodig”, zo weet Sarri. ,,De wedstrijden volgen elkaar snel op. We moeten gefocust zijn en de benodigde punten binnenhalen.”

