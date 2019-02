Sarri: Guardiola had het geluk dat hij de tijd kreeg

Het eerste seizoen van de Spaanse coach bij City (2016/2017) verliep tamelijk beroerd. De spelers konden niet altijd uitvoeren wat Guardiola in zijn hoofd had. Mede daardoor eindigden The Citizens derde in de Premier League en werden ze al in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld door AS Monaco. De positie van Guardiola stond echter niet ter discussie, zoals bij Sarri nu wél het geval is. ,,Dat geluk had Pep”, aldus de Italiaan. ,,Als je voor een coach als Guardiola kiest, dan weet je als club dat het tijd kost om de spelers aan zijn manier van voetballen te laten wennen. Die tijd kreeg hij.”



Het is maar zeer de vraag of het bestuur van Chelsea net zo geduldig is als de leiding van Manchester City destijds was. De start van Sarri bij The Blues was veelbelovend. Met attractief combinatievoetbal vermaakte hij het publiek op Stamford Bridge. De ploeg leek bevrijd na het behoudende voetbal van Antonio Conte. Daarnaast waren de resultaten indrukwekkend. Na een serie van liefst 12 ongeslagen competitieduels, werd Chelsea gerekend tot de titelfavorieten.



De klad kwam er echter in. In de laatste 14 duels verloor Chelsea er liefst 6. Vooral de nederlagen tegen Bournemouth (4-0) en Manchester City (6-0) waren ontluisterend. De formatie uit Londen staat inmiddels 6de en dreigt plaatsing voor de Champions League mis te lopen. Volgens de Engelse pers twijfelt de clubleiding van Chelsea sterk of Sarri de boel nog op de rit weet te krijgen.



Morgen lijkt het D-day voor de Italiaanse coach. Dan treedt hij met zijn ploeg aan in de League finale (17.30) tegen Manchester City. ,,Het enige wat we nodig hebben is een goed resultaat morgen. Dat is het enige dat telt. Of ik onder druk sta, weet ik niet. Daar houd ik me niet mee bezig.”