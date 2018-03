Sarri beschuldigd van seksisme: 'Je bent een vrouw en mooi en daarom hoef je niet op te rotten'

Op een vraag van een tv-verslaggeefster weigerde Sarri te antwoorden. ,,Je ben een vrouw en je bent mooi. Alleen daarom zeg ik niet dat je beter kunt oprotten'', had hij Titti Improta toegebeten.



Sarri excuseerde zich niet veel later toen hij door andere journalisten op zijn gedrag werd aangesproken, maar op sociale media was de kritiek niet mals. 'Slachtoffer' Improta zag geen seksisme in het gedrag van de coach. ,,Wel denk ik dat hij communicatief onderontwikkeld is. Het was hoogst onbeleefd met woorden die hij nooit had mogen gebruiken.''



Zijn manager Alessandro Pellegrini nam het op voor Sarri. ,,Ik ben sprakeloos als ik lees dat zijn gedrag seksistisch wordt genoemd.'' Volgens de manager was het niet meer dan een grapje.