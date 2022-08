Sarina Wiegman maakt kans op titel ‘beste coach van het jaar’, Nederlandse speelsters krijgen geen stemmen

Dat heeft de UEFA bekendgemaakt. Wiegman gidste Engeland deze zomer naar de Europese titel in eigen land. In de finale waren de Lionesses te sterk voor Duitsland. Het was alweer de tweede keer op rij dat Wiegman zich tot Europees kampioen kroonde. Vijf jaar daarvoor, in 2017, flikte de topcoach het met de Oranje Leeuwinnen. Wiegman werd in 2017 en 2020 al verkozen tot beste coach van de wereld. Haar Duitse collega Martina Voss-Tecklenburg is eveneens genomineerd voor de individuele prijs.