Sarina Wiegman lijdt eerste nederlaag met Engeland: ‘Ik maak mij niet zo snel zorgen’

Wiegman: ‘Ik maak me geen zorgen’



Coach Sarina Wiegman maakte zich niet druk over haar eerste nederlaag met de Engelse voetbalsters. ,,Ik maak mij geen zorgen, ik maak mij niet zo snel zorgen”, zei ze tegen de BBC. Volgens Wiegman moet haar ploeg er staan bij het WK deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,We moeten straks op ons hoogste niveau zijn. We weten waar we naartoe willen en wat we moeten doen. Ik denk niet dat we het momentum verliezen. We zijn aan het opbouwen en weten waar we straks willen staan.”