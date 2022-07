Sarina Wiegman kan zich legendarische status aanmeten: ‘Gaat niet om mij, maar om het team’

Door Tim Reedijk en Lisette van der Geest



Als iemand het kan, beheerst blijven in een spel zo emotioneel als voetbal, is het Sarina Wiegman (52). De bondscoach van Engeland staat niet bekend om extremen. Bij haar geen uitspattingen van vreugde, of emotionele uitbarstingen als het tegenzit. ,,Als je niet rustig bent, kun je niet de juiste keuzes maken en hou je het overzicht niet.” In een Britse krant werd ze onlangs getypeerd aan de hand van drie karaktertrekken: blunt, direct, no emotion. Toch zegt ze deze namiddag: ,,Ik ging helemaal uit mijn dak.”



Het is een uitspraak die hoort bij die ene keer dit EK dat ze haar rust wél verloor: na de zwaarbevochten zege in de kwartfinale tegen Spanje (2-1, na verlenging). In de laatste minuten voor het fluitsignaal was ze zo gespannen dat ze niet meer kon zitten. ,,Normaal lukt dat nog wel.” Highfivend en schreeuwend ging ze vervolgens de speelsters en staf af. Ze werd de lucht in getild. Balde steeds weer haar vuisten. Die reactie maakte haar direct nog populairder in het toch al zo voetbalgekke Engeland. ‘I went a little crazy’, zei ze na afloop tegen de Britse pers, enigszins beschaamd. Nu: ,,Nee, dit was wel extreem, voor mijn doen. Ik kreeg er ook veel reacties op.”