Sam Allardyce niet beschikbaar voor Crystal Palace

,,Ik heb voorzitter Steve Parish gesproken. Hij bood me de baan niet aan, maar wilde wel weten hoe ik erover dacht. Ik heb hem gezegd dat ik er momenteel niet klaar voor ben. Ik geniet van mijn vrije tijd'', zei Allardyce tegen Sky Sports.



De Boer werd gisteren ontslagen bij Crystal Palace. Hij was pas 77 dagen in dienst van de Engelse voetbalclub, die de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen verloor en geen doelpunt wist te maken. Nog niet eerder werd een trainer in de hoogste Engelse voetbalklasse zo snel ontslagen als De Boer. Preston North End was in 1924 de laatste club in de Premier League die de eerste vier competitiewedstrijden verloor zonder te scoren.