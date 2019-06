Salah, Mané en Ziyech: alle blikvangers van de Afrika Cup op een rij

In de Premier League weten ze als geen ander hoe groot de invloed van Afrikaanse spelers kan zijn. Met Salah, Sadio Mané én Pierre-Emerick Aubameyang werden liefst drie Afrikaanse spelers gedeeld topscorer van de Engelse voetbalcompetitie met 22 goals. Aubameyang is met Gabon niet van de partij op de eerste editie van de Afrika Cup waarbij 24 landen meedoen. Welke bekende Afrikaanse spelers er wel bij zijn, zetten we voor u op een rijtje.

Groep A

Zoals gezegd mag Salah vrijdagavond met Egypte het bal in eigen land openen tegen Zimbabwe. Salah krijgt gezelschap van Arsenal-speler Mohamed Elneny en ook captain Ahmed El Mohamady is, mits hij blijft, volgend seizoen met promovendus Aston Villa in de Premier League te bewonderen. Bij Zimbabwe kennen we voormalig Vitesse-speler Marvelous Nakamba, die sinds 2017 bij Club Brugge speelt.



DR Congo en Oeganda zijn de andere twee ploegen in Groep A. Waar Oeganda weinig bekende namen heeft, daar kent DR Congo er wel een aantal. Zo maakte spits Cédric Bakambu vorig jaar voor 40 miljoen euro de overstap van Villarreal naar Beijing Sinobo Guoan, waar hij al 32 keer scoorde in 41 wedstrijden. Hij moet samen met onder anderen Yannick Bolasie, afgelopen seizoen door Anderlecht gehuurd van Everton, voor de goals gaan zorgen.



Volledig scherm Anwar El Ghazi en Egypte-aanvoerder Ahmed Elmohamady vieren de promotie naar de Premier League. © BSR Agency

Groep B

In Groep B is Nigeria de favoriet. The Super Eagles hebben traditiegetrouw veel bekende namen binnen de selectie. Ook dit keer: met de in Haarlem geboren William Troost-Ekong, voormalig VVV-speler Ahmed Musa, Moses Simon (speelde bij Ajax in de jeugd) en voormalig ADO Den Haag-verdediger Kenneth Omeruo zijn er de nodige spelers met een Nederlands tintje. Maar met vedette John Obi Mikel, de door de Europese top begeerde Villarreal-speler Samuel Chukwueze en Arsenal-speler Alex Iwobi behoort Nigeria tot een van de favorieten voor de eindzege.



Dan moet er in de groep wel eerst afgerekend worden met Guinee en de twee debutanten Burundi en Madagascar. Bij Guinee is Liverpool-speler Naby Keïta de grote ster terwijl er bij Burundi en Madagascar minder grote namen spelen. Bij Madagascar is Olympique Lyon-speler Jérémy Morel niet alleen de bekendste, maar ook de makkelijkste naam: of had u al eens van Lalaïna Nomenjanahary, Arohasina Andrianarimanana en Gervais Randrianarisoa gehoord? Bij Burundi speelt NAC-talent Mohamed Amissi mee, Saido Berahino (Stoke City) is er de grote ster.



Volledig scherm Naby Keïta. © Action Images via Reuters

Groep C

Senegal is misschien wel dé topfavoriet voor de eindwinst. Niet alleen beschikt bondscoach Aliou Cissé over Liverpool-ster Mané, maar ook over topverdediger Kalidou Koulibaly (Napoli), Moussa Wagué (Barcelona) en Keita Baldé (Internazionale). Uitstekende spelers om mee voor de allereerste Afrika Cup-zege ooit te gaan.



De groep is met Algerije, Kenia en Tanzania echter niet gemakkelijk. Bij Algerije vinden we Riyad Mahrez (Manchester City), Sofiane Feghouli (Galatasaray), spits Islam Slimani (Fenerbahçe) en Yacine Brahimi (FC Porto) terwijl Tottenham Hotspur-middenvelder Victor Wanyama bij Kenia speelt. De verwachtingen bij Tanzania, dat voor het eerst sinds 1980 meedoet, zijn dan ook niet zo hooggespannen.



Volledig scherm Kalidou Koulibaly. © AFP

Groep D

Groep D is de groep met het hoogste eredivisie-gehalte. Met natuurlijk het Marokko van Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui en AZ-speler Oussama Idrissi, maar ook met het Ivoorkust van Wilfried Kanon (ADO Den Haag) en het Zuid-Afrika van Thulani Serero (Vitesse) en Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam).



Volgens de bookmakers is Ivoorkust de favoriet in deze poule, vlak voor Marokko, dat met nederlagen tegen Gambia en Zambia geen lekkere voorbereiding kende. Bij Marokko spelen verder ook oude bekenden Nordin Amrabat, Karim El Ahmadi, Manuel da Costa en Mbark Boussoufa. Bij Zuid-Afrika is Kamohelo Mokotjo van de partij en bij Ivoorkust Wilfried Bony (ex-Vitesse), al zijn tegenwoordig AC Milan-middenvelder Franck Kessié, Lille-revelatie Nicolas Pépé en Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha de blikvangers bij . Van Namibië wordt weinig verwacht in deze poule.



Volledig scherm Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui. © BSR Agency

Groep E

De groep met de minst bekende voetballers. Tunesië is de favoriet in Groep E, met onder meer KAS Eupen-speler Youssef Msakni, ook wel de Messi van Tunesië genoemd. Hij miste door een kruisbandblessure het WK in Rusland, maar is er dit keer wel bij.



Er wordt onder meer gespeeld tegen Mali met Amadou Haidara (RB Leipzig), Moussa Marega (FC Porto) en Moussa Djenepo (vertrok deze zomer voor 16 miljoen euro van Standard Luik naar Southampton) als sterkhouders. Bij Angola is Lazio-verdediger Bastos de enige die in een van de vijf Europese topcompetities speelt. Bij Afrika-cup debutant Mauritanië ontbreekt het aan vedettes. Moctar Sidi El Hacen El Ide speelde afgelopen seizoen bij Real Valladolid wel twee minuten mee in La Liga. Het is maar sterk de vraag of die ervaring de debutant door de groepsfase loodst.



Volledig scherm Angola-verdediger Bastos viert hier zijn goal met Stefan de Vrij, toen de Nederlander nog bij Lazio zat. © Getty Images

Volledig scherm Andre Onana. © Pim Ras Fotografie Groep F

Last but not least de groep van het Kameroen van Clarence Seedorf en diens assistent Patrick Kluivert. Zij moeten Kameroen naar titelprolongatie leiden na de toernooizege in 2017. Sindsdien is er nogal wat veranderd, zo stelde ook Ajax-doelman Andre Onana, die zijn debuut maakt op het toernooi om de Afrika Cup. Verder beschikt Seedorf over onder anderen André-Frank Zambo Anguissa (Fulham), Eric Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain) en Karl Toko Ekambi (Villarreal).



Grootste concurrent in de poule is Ghana, waar vlak voor het toernooi een heuse voetbalsoap speelde. All-time topscorer Asamoah Gyan moest zijn aanvoerdersband afstaan aan André Ayew en stopte een maand voor het toernooi als international. Nota bene de Ghanese president moest er aan te pas komen om Gyan over te halen tóch mee te doen. Naast Gyan en Ayew zijn ook Thomas Partey (Atlético Madrid), Christian Atsu (ex-Vitesse) en Kwadwo Asamoah (Internazionale) van de partij bij The Black Stars.



Achter Kameroen en Ghana zullen Benin en Guinee-Bissau vermoedelijk strijden om de derde plek. Al speelt er bij Benin met Steve Mounié nog wel een speler die afgelopen seizoen in de Premier League speelde met Huddersfield Town. Iets wat Guinee-Bissau dan weer niet kan zeggen.