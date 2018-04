Salah: Alle records vallen in het niet als de Champions League gewonnen wordt

,,Met ieder doelpunt help ik mijn team, daar doe ik het voor. Als ik moet kiezen tussen de Champions League winnen of de Gouden Schoen, dan zou ik zonder twijfel voor de Champions League gaan'', zei Salah, die dit seizoen bij elkaar al veertig keer scoorde. ,,Al het andere valt daarbij in het niet.'' De Egyptenaar tekende zaterdag tegen Bournemouth (3-0) met een fraaie kopbal voor zijn dertigste doelpunt in de Premier League, waarmee hij hard op weg is naar de Gouden Schoen. Harry Kane, de topschutter van de afgelopen twee seizoenen in de Engelse competitie, staat op 25 treffers. Salah kan zelfs het clubrecord van Ian Rush gaan verbreken. De spits uit Wales maakte liefst 47 doelpunten in alle competities voor Liverpool tijdens het seizoen 1983-1984.

,,Ik ben in de buurt, nog zeven goals. We gaan het zien'', zei Salah, die dit seizoen al 40 keer scoorde. ,,We hebben nog een paar wedstrijden in de Premier League te gaan en de halve finales van de Champions League. Ik probeer de ploeg weer te helpen met doelpunten.''



Met AS Roma treft Liverpool in de Champions League de club waarbij Salah de afgelopen twee jaar speelde. ,,We hadden Mo graag willen houden'', zei voorzitter James Pallotta van de Italiaanse club. ,,Maar hij vond dat hij nog iets te bewijzen had in Engeland en wilde daarom terug. Mo is moeilijk te verdedigen, maar wij weten hoe hij speelt. Ik hoop dat de fans hem een warm welkom geven in Rome.''